Reddito di Cittadinanza: a San Salvo 255 domande su 20.171 abitanti

Reddito di Cittadinanza (RDC) e Pensione di Cittadinanza (PDC) in Abruzzo. Stando alla situazione dichiarata da Inps, aggiornata al 11 novembre 2019 e riferita alle domande accolte, Avezzano in provincia dell'Aquila guida la classifica delle città abruzzesi con più di 15 mila abitanti. Il dato percentuale delle domande accolte è in relazione alla popolazione residente. Avezzano 1.091 domande su 42.509 abitanti (2,56%); Francavilla al Mare 641 domande su 25.877 abitanti (2,48%); Pescara 2.735 domande su 120.420 abitanti (2,27%); Montesilvano 1.231 domande su 54.152 abitanti (2,27%); Silvi 316 domande su 15.731 abitanti (2,01%); Chieti 976 domande su 51330 abitanti (1,90%); Ortona 413 domande su 22.947 abitanti (1,80%); Martinsicuro 268 domande su 16.121 abitanti (1,66%); Lanciano 573 domande su 35.251 abitanti (1,62%); Vasto 640 domande su 41.283 abitanti (1,55%); Teramo 810 domande su 54775 abitanti (1,48%); L'Aquila 1.010 domande su 69.605 abitanti (1,45%); Spoltore 266 domande su 19.214 abitanti (1,38%); Sulmona 327 domande su 23.861 abitanti (1,37%); San Salvo 255 domande su 20.171 abitanti (1,26%); Roseto degli Abruzzi 311 domande su 25.853 abitanti (1,20%); Città Sant'Angelo 171 domande su 15.057 abitanti (1,14%).