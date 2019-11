Iniziati i lavori alla stazione Vasto-San Salvo: abbattuta la pensilina del binario 3

Sono partiti da poco i lavori di restyling della stazione ferroviaria Vasto-San Salvo, come annunciato qualche settimana fa (leggi). E' stata abbattuta la pensilina del binario 3 per essere poi ricostruita in tutta la lunghezza del marciapiede, al momento è stata installata una pensilina provvisoria. Verrà inoltre ampliato il bar che sarà implementato del servizio di biglietteria. Entro fine mese verrà abbattuta anche la pensilina del binario numero 2.

"La stazione ferroviaria di Vasto – San Salvo in tempi brevi ora sarà adeguata diventando più smart e più easy, con un nuovo look, ma soprattutto finalmente più accessibile abbattendo le barriere architettoniche e attivando anche percorsi tattili per non vedenti”. Aveva dichiarato il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca dopo l’inizio dei lavori di riqualificazione programmati da Rete Ferroviaria Italiana.

“Ora la nostra battaglia – conclude il sindaco – deve proseguire per consentire nuove fermate dei treni a lunga percorrenza a tutto vantaggio di un territorio che ha bisogno di una mobilità non solo sostenibile ma anche veloce”.