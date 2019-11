Natale: dal 7 dicembre pista di pattinaggio, luminarie e casa di Babbo Natale nel centro di San Salvo

Sarà attivata il 7 dicembre la pista di pattinaggio su ghiaccio installata in piazza Giovanni XXIII che rimarrà attiva fino al 6 gennaio 2020. E’ una delle attrazioni previste dall’Assessorato alle Attività Produttive e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di San Salvo per rendere attraente il centro storico durante il periodo natalizio. Prevista anche quest’anno la Casa di Babbo Natale per i più piccoli. Dal 7 dicembre saranno accese anche le luminarie natalizie per le vie principali del centro storico.