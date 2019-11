A San Salvo "Bocciando che passione!" con i più piccoli

Si sono svolte al Bocciodromo Comunale di San Salvo lunedì 18 e martedì 19 novembre due gare che hanno coinvolto venti bambini di un’età compresa tra i 5 e i 10 anni. Ci racconta di più l’organizzatrice: “Hanno svolto giochi utilizzando diversi tipi di bocce, per arrivare all'utilizzo di quelle professionali per la bocciata. Ho riscontrato un grande l'entusiasmo sia tra i ragazzi che tra i genitori che hanno apprezzato l'attività che ho proposto e che sto svolgendo- ha spiegato l’Educatrice Sportiva Scolastica Tonia Palmini, che ha organizzato le due competizioni- Come premio hanno vuto un attestato che dichiara che possono passare ad un livello di difficoltà maggiore oltre ad una boccia morbida per allenarsi senza problemi anche in casa. Ci saranno altre tre gare, dove riceveranno in premio un libro ed infine l'altra boccia (i riconoscimenti vanno conquistati con il loro impegno venendo agli allenamenti e rispettando le regole). Ho scelto questi premi perché credo nello sport, in particolare delle bocce e nella lettura di buoni libri”