La cantautrice sansalvese Lara Molino in concerto alla Festa del Libro di Guardiagrele

Sabato, 30 novembre, alle ore 21:00, la cantautrice Lara Molino terrà un concerto in occasione della quarta festa del libro e dell’editoria, "Leggere Pagine" di Guardiagrele. Si esibirà nella sala Consiliare in piazza San Francesco con ingresso gratuito.

La manifestazione, organizzata dalla Fondazione San Nicola Greco, patrocinata dal Comune di Guardiagrele, fa parte di una serie di eventi culturali che si terranno dal 28 novembre al 1 dicembre e che ospiteranno autori di libri, editori, giornalisti.

Molino proporrà il suo spettacolo dal titolo "La terra è di chi la canta" e suonerà le sue canzoni in dialetto abruzzese, diverse sue nuove composizioni e antichi canti della tradizione da lei rivisitati. Sarà accompagnata dal fisarmonicista Giuseppe Di Falco.