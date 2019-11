San Salvo, picchiano e rubano tre cani da tartufo

Sono stati rubati tre cani da tartufo, un bracco tedesco di nome Laica, un bracco ungherese di nome Diana un lagotto di nome Spina. Il furto è stato denunciato ai Carabinieri di Vasto dal proprietario degli animali, tartufaio da 30 anni, residente a San Salvo ma originario di Torrebruna, cittadina dell’Alto Vastese che vanta una importante tradizione nel settore tartuficolo. Sembrerebbe che i cani prima di essere trafugati dal fondo privato in cui erano tenuti, sono stati picchiati e maltrattati. Il proprietario, che li aveva addestrati per la ricerca del tartufo, ha dichiarato tutta la sua amarezza per questa triste vicenda, “Gli animali non si maltrattano”, afferma, “Persone senza cuore hanno approfittato di una mia situazione familiare che mi obbligano a una grande tristezza. Solo uno di loro l’hanno lasciato andare ed è tornato a casa perché malato di leishmaniosi. Spero che i responsabili vengano assicurati alla giustizia”.