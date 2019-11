Attraverso il suo profilo social l'assessore Giancarlo Lippis esorta i cittadini ad un corretto smaltimento dei rifiuti:

"Da anni nel nostro comune è stato attivato il servizio di raccolta degli oli esausti, un servizio che tutela le nostre acque, il nostro ambiente! Degli ignoranti hanno versato in questi bidoni dell'olio per i motori, rifiuto che non va smaltito in questo modo, atto che rende vano il lavoro di recupero e riciclo degli oli ad uso alimentare, utilizzabili ricordiamo nell'industria cosmetica, per la produzione di carburanti alternativi a quelli fossili. Quindi prestate una maggiore attenzione, per il bene della nostra città!"