Presentata la decima tappa del Giro d’Italia: 212 km da San Salvo a Tortoreto

Una tappa tutta abruzzese anche nell'edizione 2020 del Giro d'Italia di ciclismo. La decima frazione, che si correrà il 19 maggio, partirà, infatti, da San Salvo per arrivare sul traguardo di Tortoreto Lido dopo 212 km. Questa mattina a Pescara nella sede del Consiglio regionale la presentazione dell'evento alla presenza dell'assessore al Turismo, Mauro Febbo, di quello allo Sport, Guido Quintino Liris, del direttore del Giro d'Italia, Mauro Vegni, e dei sindaci di San Salvo e Tortoreto, Tiziana Magnacca e Domenico Piccioni.

Per il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, tutta la città e il territorio del vastese "saranno protagonisti con la partenza da San Salvo della decima tappa. La corsa rosa, a suo giudizio, è, senza dubbio, una grande opportunità dal punto di vista mediatico per promuovere la identità, la storia e i luoghi d'interesse di un intero comprensorio e per far conoscere al meglio le eccellenze".

All'incontro con i giornalisti ha partecipato anche il referente della RCS per l'Abruzzo, Maurizio Formichetti e l’assessore allo Sport del Comune di San Salvo Tonino Marcello.

La decima tappa del Giro che partirà da San Salvo attraverserà i comuni di Vasto, Casalbordino, Fossacesia, San Vito Chietino, Ortona, Francavilla al Mare, Torrevecchia Teatina, Chieti, Spoltore, Montesilvano, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Alba Adriatica, Martinsicuro, Colonnella, Controguerra e Tortoreto.

