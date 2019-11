Di Stefano assolto dalla accusa di diffamazione mezzo stampa

Siamo lieti di apprendere la notizia che vede il collega Dott. Orazio Di Stefano sollevato dalla colpevolezza di diffamazione mezzo stampa, per una vicenda di alcuni anni fa. Vi proponiamo integralmente la Sue dichiarazioni dopo la vittoria in tribunale.

''Siamo finiti sotto processo l' on. Arnaldo Mariotti ed io, accusati di diffamazione a mezzo stampa. Ci avevano querelati l' ex consigliere ed assessore comunale Francesco Mazzaferro e la sua Signora, perché si erano sentiti danneggiati dalla video intervista a me rilasciata dall' allora consigliere comunale Arnaldo Mariotti, dopo la quale era stata ritirata (E MAI PIÙ RIPRESENTATA) la propostadi delibera consiliare per l'alienazione alla famiglia Mazzaferro di un'area di circa 125 mq di patrimonio pubblico comunale (definito in delibera "relitto stradale"), confinante con il giardino della loro villetta. Dopo quell' intervista, il "relitto" non fu ceduto ma i Mazzaferro sporsero querela.Ringrazio il mio legale, l' avvocato Antonio Artese, che mi ha difeso nel processo.Sono felice per essere stato assolto. ''