Animali: domani microchip day nel Chietino

Si svolgerà domani, dalle ore 9 alle 13 a San Vito Marina il "Microchip Day" dove sarà possibile applicare il microchip al proprio cane presentandosi con documento di identità valido, codice fiscale e la ricevuta di un versamento di 10,53 euro a cane sul conto corrente postale n. 2513550 intestato ad "Asl Lanciano Vasto Chieti Dipartimento di Prevenzione Servizio di tesoreria". L'appuntamento, organizzato dal Comune di San Vito Chietino in collaborazione con l'unità operativa Sanità animale della Asl e l'associazione Lida di Ortona, è in via Ericle D'Antonio, nell'area antistante l'ex piazzale della Stazione ferroviaria (locali medicina turistica).