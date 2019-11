Sabato 30 novembre, ci sarà a partire dalle ore 18 un incontro tra la Chiesa Cattolica, la Chiesa Valdese, la Partocchia Ortodossa Rumena e la Comunità Islamica Vastese; un momento di condivisione per confrontarsi in fratellanza nel nome di Dio. Tutti i Credenti sono invitati a partecipare, anche i non credenti sono ben accetti.