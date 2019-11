Incidente di caccia nel Vastese, uomo ferito da un proiettile

Incidente che poteva trasformarsi in tragedia questa mattina nei pressi del fiume Sinello nel territorio di Monteodorisio. Un uomo è stato ferito accidentalmente durante una battuta di caccia e trasferito in elisoccorso all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Il proiettile probabilmente è esploso da un fucile. Fortunatamente l'uomo, 51enne di Vasto, è in condizioni gravi non è in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri della stazione di Cupello per accertare le dinamiche dell'incidente.