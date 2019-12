I ragazzi dello Sporting Academy: esperienze belle, di Vita e di Sport

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Ad inizio del mese di Novembre lo Sporting Academy aveva partecipato con le categorie 2008, 2009 e 2010 al torneo ''Sfide'' a Palestrina, facendo una buona figura sul campo confrontandosi con realtà importanti sullo scenario calcistico nazionale ed ottenendo anche un secondo posto contro la Roma ( cat. '08);

Oggi, 1 Dicembre 2019, è già tempo per un altra bellissima esperienza: i 2012 accompagneranno l'ingresso in campo dei giocatori della gara, che si disputerà allo Stadio Curi, tra Perugia e Pescara valida per il campionato di serie B. Una occasione, imperdibile, avuta grazie alla collaborazione instaurata con il club Umbro unita alla nostra corregionalita' con i pescaresi.