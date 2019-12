L'Artigiano in Fiera, l'Abruzzo presenta le sue eccellenze

Un'area eventi di 530 metri quadri, 44 espositori, selezionati dal Centro interno delle Camere di Commercio, a rappresentare le tipicità artistiche e agroalimentari, un palco e l'"isola di Castelli' per mostrare in diretta la lavorazione della ceramica: così l'Abruzzo si presenta a Milano per 'L'Artigiano in fiera', appuntamento che fa registrare mediamente ogni anno, negli spazi espositivi di Fieramilano Rho-Pero, oltre un milione e mezzo di presenze. Da sabato 30 novembre a domenica 8 dicembre le eccellenze artigianali abruzzesi saranno in vetrina insieme alle bellezze del territorio, per promuovere il turismo in una regione ricca di risorse e sorprese. A organizzare la partecipazione dell'Abruzzo sono il Dipartimento del Turismo della Regione, insieme alle Dmc (Destination management company) e ai Parchi abruzzesi. Uno spazio particolare sarà dedicato alla secolare lavorazione della ceramica di Castelli (Teramo), il paese alle falde sud-orientali del Gran Sasso. Una bottega sarà ricostruita sul posto per mostrare gli artigiani al lavoro. E ci sarà spazio per raccontare la storia del Liceo Artistico 'Grue', fondato nel 1906 dall'allora sindaco Beniamino Olivieri e dal primo Direttore generale delle Belle Arti, Felice Barnabei. Una Scuola che nel 1961 è diventata Istituto Statale d'Arte per la Ceramica e nel 2009 Liceo Artistico per il Design e che ora conserva parte di una preziosa collezione di documenti, incisioni e disegni di maestri della ceramica castellana di XVII e XVIII secolo. "Quest'anno la partecipazione è stata amplificata e migliorata - osserva Mauro Febbo, assessore alle Attività produttive e al Turismo della Regione Abruzzo - Grazie alla collaborazione con le Camere di Commercio e il loro Centro Interno abbiamo raddoppiato l'area espositiva rispetto all'anno scorso. Vogliamo mettere in evidenza la grande qualità del saper fare, quindi offrire una vetrina alle eccellenze della tradizione abruzzese".