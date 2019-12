"Processo al parroco della chiesa di San Nicola don Beniamino Di Renzo"

Sabato pomeriggio alle ore 16:30 presso la Sala degli Angeli Custodi trasformata per l'occasione in un vero e proprio tribunale si e' svolto un paradossale processo gioco al parroco don Beniamino.I giovanissimi di AC divisi tra accusa e difesa hanno trattato in opposte sfaccettature ipotetici reati legati alla lunghezza delle messe,al l'uso dell'incenso al segno di pace e al suono delle campane.Durante il processo sono stati anche proiettati dei video a riguardo.E' stata una seduta molto caotica dove pero' sono emersi punti di vista diversi,ma quello che più hanno condiviso tutti e' stata la bellezza di una comunita' increscita ,che nella Santa Messa trova il suo centro e che sa che il tempo al cospetto del Buon Dio non e' mai troppo,che le campane sono sinonimo di annuncio di una bella notizia e che la pace va vissuta con gioia.Alla fine la pena:don Beniamino dovra' scontare l'ergastolo presso la parrocchia di San Nicola.E noi ci auguriamo davvero che non ci siano sconti di pena.Di seguito riportiamo il video del processo.