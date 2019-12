Il lungomare non è un circuito

Riceviamo e pubblichiamo

"È mai possibile che non si possa fare una passeggiata sul lungomare di san salvo la domenica mattina perché ci si può rimettere la vita? Infatti ci sono dei centauri che sfrecciano a 200 km/h come se si trovassero su un circuito e non è la prima volta, è una consuetudine!

È mai possibile che nessuno veda, nessuno senta e quello che avviene rientra nella normalità? Ho deciso di scrivere perché questa mattina si è sfiorata la tragedia, per poco non sono stati falciati due pedoni sulle strisce! Questo è un invito a chi ti competenza a vigilare e prendere provvedimenti idonei per far sì che tutto ciò abbia fine prima che accada l'irreparabile!"