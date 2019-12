Giornata nera in montagna in Abruzzo: tre morti

Giornata nera in montagna in Abruzzo con tre persone decedute: si tratta di due escursionisti scivolati sul ghiaccio a 2.500 metri di quota sulla Majella e di un altro, Matteo Martellini, 30enne di Città Sant'Angelo (Pescara), disperso da venerdì scorso sul Gran Sasso e trovato morto dai soccorritori sul versante sud-ovest del Monte Camicia in un canale nei pressi del sentiero del Centenario a 2.200 metri di quota. Ad intervenire uomini dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino (Cnsas), oltre all'elicottero del 118 e ai carabinieri. Sulla Maiella sono stati soccorsi e trasportati in ospedale i due compagni di escursione che subito dopo l'incidente hanno lanciato l'allarme.