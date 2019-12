“Senza Resa Vasco Rossi fan club”, sabato la presentazione a San Salvo

Manca pochissimo all’evento di presentazione del primo fan club dedicato a Vasco Rossi della provincia di Chieti. L’iniziativa, che vede come promotori Antonio Cane, organizzatore di eventi, e Antonio Renzone, cantante dei Senza Resa, si terrà sabato 7 dicembre alle ore 21.00 al Beat Cafè di San Salvo con la straordinaria partecipazione di Claudio Golinelli “il Gallo”, storico bassista di Vasco.

La serata che darà il via alla nuovissima avventura del “Senza Resa Vasco Rossi fan club”, questo il nome del club al quale ci si potrà tesserare a partire da sabato, inizierà con la presentazione del libro ““Vasco Rossi una vita spericolata in equilibrio sopra la follia”, scritto a quattro mani da Vittoria Chiarenza e Guido Michelone. “Nella sinossi del libro – spiega l’autrice che sarà presente all’evento del 7 dicembre - ho scritto: «non è una biografia tradizionale, è una VASCOLOGIA (dal greco -λογία «trattazione» su Vasco Rossi). Ho ideato questo termine inizialmente per il significato filologico, in quanto è il titolo del terzo capitolo del libro, ovvero quello in cui ho raccontato e spiegato la profondità dei significati e la forza travolgente di tutte le canzoni di Vasco partendo da Jenny e Silvia e arrivando a La verità. Poi questa parola ha assunto un significato più ampio, perché ora comprende una trattazione completa su Vasco Rossi: io propongo la vascologia come una nuova disciplina filosofica umanistica e artistica che studia il rocker Vasco Rossi”.

Ed è stata proprio la scrittrice ad inviare, insieme al popolo del Blasco, ondate di segnalazioni all'Accademia della Crusca al fine di porre l’attenzione sul termine “vascologia”, da lei stessa coniato.

In seguito alla presentazione del libro si terrà il concerto dei Senza Resa, cover band di Vasco Rossi nata alla fine degli anni Novanta oggi composta da Antonio Renzone alla voce, Gaetano Lo Surdo alla chitarra, Emanuele “Jolly” Acucella, a sax, cori e tastiere, Samuele Coppola al basso, Mario Canfora alla batteria e Alex Scripilliti alla chitarra ritmica. Miglior cover band del rocker di Zocca a livello nazionale al “Vasco cover band festival” organizzato nel 2007 da Diego Spagnoli, da allora il gruppo ha calcato e continua a calcare palchi in tutta Italia, spesso con i musicisti ufficiali del Blasco. Tra questi Claudio Golinelli che li accompagnerà con il suo inconfondibile sound anche sabato prossimo e insieme ripercorreranno anni e anni di grandissimi successi.

La serata sarà aperta a tutti e, per chi vorrà, sarà l’occasione per aderire ufficialmente al gruppo di fan con il tesseramento. Tutti coloro che aderiranno al fan club il 7 dicembre riceveranno tessera, bandiera e zainetto del Senza Resa Vasco Rossi fan club, una tessera sconto da utilizzare in diverse attività convenzionate e, inoltre, parteciperanno all’estrazione di un biglietto per il concerto di Vasco Rossi che si terrà a giugno al Circo Massimo di Roma.