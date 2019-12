"Tra i Vicoli di Napoli", presto in scena il nuovo varietà della Compagnia Orizzonte Teatro

Reduce dal grandissimo successo de "Il Re Leone - il Musical", la Compagnia Orizzonte Teatro torna in scena con un varietà coinvolgente e tutto da cantare. Tra i Vicoli di Napoli vi condurrà nella folkloristica atmosfera partenopea, ripercorrendo la tradizione canora e teatrale più nobile di sempre; un viaggio tra le note dei massimi esponenti della musica napoletana, passando per le opere che hanno calcato i più grandi palcoscenici d'Italia e del mondo (Massimo Ranieri, Pino Daniele, Renato Carosone, Eduardo De Filippo e tanti altri maestri che hanno toccato le corde della nostra anima almeno una volta nella vita).

L'appuntamento è per sabato 14 alle 21.00 e domenica 15 dicembre alle 18.30 presso l'auditorium della Chiesa San Paolo di Vasto. Per la prevendita potete recarvi alla Casina delle Rose in Via Roma a San Salvo.

