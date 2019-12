San Salvo, Maria Antonietta Labrozzi presenta il libro "Storie che fanno bene alla salute"

Un libro che non ha controindicazioni o effetti collaterali ma "che fa bene alla salute". E' stato presentato nella sala Leone Balduzzi della Casa della Cultura Porta della Terra di San Salvo il libro di Maria Antonietta Labrozzi, farmacista titolare della Farmacia Labrozzi di Petacciato. Davanti a un folto pubblico l'autrice è stata accompagnata dalle letture ad alta voce interpretate da Annalisa Mincone e dalla presentazione di Domenico Di Stefano. Ha introdotto gli interventi l'assessore alla cultura Maria Travaglini.

Il libro, dal titolo "Storie che fanno bene alla salute", contiene una raccolta di racconti accomunati dal medesimo messaggio positivo. Ciò che viene trasmesso al lettore è un invito a non perdere la speranza, "perchè anche nei momenti difficili una soluzione c'è sempre", spiega Maria Antonietta Labrozzi.

"Studi scientifici hanno dimostrato che le buone notizie, i pensieri positivi, le belle storie, stimolano il sistema immunitario producendo effetti protettivi sulla salute. E' stato dimostrato insomma che le belle storie sono terapeutiche, migliorano la vita", si legge nella prefazione del libro, e di questo l'autrice ne è fermamente convinta. "E' capitato anche a me in passato", dice, "Quando mia madre si ammalò precipitai nell'angoscia. Mi misi a leggere vecchi romanzi dimenticati, che avevano tutti lo stesso tema. Una grande e lunga sofferenza che alla fine viene riscattata con al gioia della vittoria. In quei mesi terribili, questa è stata la mia medicina che mi ha permesso di continuare a vivere, lavorare, amare, con la consapevolezza che sarei riuscita a superare il dolore della perdita".

Duecento pagine che raccontano storie di vita vissute in prima persona dall'autrice, storie di persone clienti della farmacia utilizzate come fonte di ispirazione, storie che emozionano e commuovono, storie che fanno bene alla salute.

Foto di Costanzo D'Angelo.