San Salvo, ecco il calendario completo delle manifestazioni natalizie 2019

Sabato 7 dicembre 2019

ore 15:30 Centro Commerciale Insieme - NATALE INSIEME: 2^ Edizione Progetto Presepi



Domenica 8 dicembre 2019

ore 07:30 a seguire Via Duca degli Abruzzi/via Istonia - AMBULANTI IN CITTÀ: Fiera di Natale organizzata dalla Confcommercio di Chieti ore 17:00 Vie del Centro (Via Roma - Corso Umberto) - CHRISTMAS TIME: Street art con Farfalle luminose itineranti ore 17:20 Museo Civico Porta della Terra - apertura 7^ mostra concorso ARTI PRESEPIALI

ore 19:15 Chiesa di San Giuseppe - CORALE WORM UP - CONCERTO DI NATALE: “Così celeste 2019”



Giovedì 12 dicembre 2019

ore 18:30 Chiesa Madonna dell’Addolorata (ex chiesa S. Nicola) - CONCERTO DI NATALE: Coro “San Salvo in...canto” ore 21:00 Sala Teatro Centro Culturale A. Moro - Commedia: “LA PROVVIDENZA” regia Domenico TURCHI



Sabato 14 dicembre 2019

ore 17:00 Vie del Centro (Via Roma - Corso Umberto) - LA CARROZZA DI BABBO NATALE: Girovagando per le vie del Centro ore 16:00 Parrocchia Resurrezione di N.S.G.C. San Salvo Marina - IL NATALE DEI ...TALENTI



Domenica 15 dicembre 2019

ore 16:00 Parrocchia Resurrezione di N.S.G.C. San Salvo Marina - IL NATALE DEI ...TALENTI ore 16:30 Vie del Centro (in caso di pioggia palestra di via De Vito) - BIMBI IN FESTA CON BING E IL LEGNOGIOCANDO: Arriva BING la simpatica mascotte e divertimento per tutti con i giochi in legno di una volta



Mercoledì 18 dicembre 2019

ore 18:00 Chiesa San Giuseppe – CONCERTO DI NATALE dell’Orchestra della scuola “Salvo D’Acquisto”



Venerdì 20 dicembre 2019

ore 17:30 Piazza San Vitale - FUOCO DI SAN TOMMASO e rievocazione storica



Sabato 21 dicembre 2019

ore 08:00 a seguire Via Roma - FESTA DEL CIOCCOLATO: Un po’ dolce,.. un po’ salato - Associazione Eventi e Servizi srl ore 17:00 Vie del Centro - TRA LE NUVOLE: Performance itinerante con la baracca dei Buffoni

Domenica 22 dicembre 2019

ore 08:00 a seguire Via Roma - FESTA DEL CIOCCOLATO: Un po’ dolce,.. un po’ salato - Associazione Eventi e Servizi srl ore 16:00 Centro Storico (in caso di pioggia Lunedì 23) – 6^ rappresentazione del PRESEPE VIVENTE “Tu scendi dalle stelle”

Lunedì 23 dicembre 2019

ore 16:30 Via Istonia (Portici) - ANIMAZIONI E GIOCHI per bambini

ore 19:00 Via Istonia (Portici) - Bar dei Portici djset e musica dal vivo

Martedì 24 dicembre 2019

ore 10:30 Vie del Centro - ARRIVA L’ALLEGRA BRIGATA DEI PERSONAGGI DEI CARTOONS: Minnie, Topolino, Vampirina e i personaggi di Toy Story tutti insieme per un magico incontro



Sabato 28 dicembre 2019

ore 21:00 Chiesa di San Giuseppe - THE PRECIOUS GOSPEL SINGERS: Concerto Gospel Choir

Domenica 29 dicembre 2019

ore 17:00 Palestra Via De Vito - IL MAGO DELLE BOLLE: Fantashow di bolle di sapone Domenica 5 gennaio 2020

ore 10:30 Museo Civico “Porta della Terra”- Premiazione 7^ mostra concorso ARTI PRESEPIALI

ore 16:00 Palestra Via Verdi – Seconda edizione TOMBOLA UMANA a cura Pro Loco San Salvo

ore 18:00 Vie del centro - LA PASQUETTA a cura degli Amici della Pasquetta

Lunedì 6 gennaio 2020

ore 16:30 Sala Porta della Terra - LE AVVENTURE DI STUART, KEVIN & BOB (Minions): Il teatrino dei burattini

Da domenica 8 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020

Piazza Papa Giovanni XXIII - PISTA DI PATTINAGGIO: divertimento per grandi e piccini

Piazza Papa Giovanni XXIII – La Casa di Babbo Natale