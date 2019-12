Inizia lo sciopero della fame la madre del piccolo Thomas

Inizia lo sciopero della fame, come preannunciato nei giorni scorsi da Marie Helene Benedetti, la madre del piccolo Thomas il bimbo autistico che non vede riconosciuti i propri diritti. Vi riportiamo integralmente quanto scritto dalla stessa in un post del suo profilo social.

''Nulla di fatto! Si parte con lo sciopero della fame e della sete oggi alle 14:00 e ad oltranza a Pescara davanti alla sede della Regione Abruzzo in via Conte di Ruvo 74. Mi è stato riferito che la direttrice del distretto di Vasto Michelina Tascione non ha accettato le modalità indicate dall'assessora Nicoletta Verì per la presa in carico di mio figlio. Non andrò via di li fino a quando non avrò la presa in carico di mio figlio fra le mani.

Non mi telefonate, ho bisogno della batteria del cellulare.''

La redazione esprime solidarietà e auspica la tanto agognata risoluzione burocratica per Helen e per tutta la famiglia di Thomas.