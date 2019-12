Angelo Ciurlia un ragazzo che affronta la vita con il sorriso

Angelo Ciurlia e' un ragazzo che affronta la vita sempre con il sorriso sulle labbra.E' sempre presente e disponibile per aiutare il prossimo che spesso si trova in situazioni non proprio belle e gioiose.E' un bravissimo ragazzo che e' in grado di risolvere qualsiasi problema che gli si pone davanti.E' sempre presente in tutte le manifestazioni che la parrocchia di San Nicola organizza.Lui frequenta il liceo "Raffaele Mattioli" a San Salvo e partecipa alle lezioni con ottimismo e anche con positivita'.Io da quando lo conosco ho sempre visto in lui uno spirito d'intraprendenza verso se stesso e verso gli altri.In tutto quello che fa mette sempre cuore amore e passione.Gli piace moltissimo la musica.Da diverso tempo ricopre il ruolo di Ministrante della medesima parrocchia aiutando don Beniamino durante la celebrazione della Santa Messa.Buona vita amico mio.Ti voglio tantissimo bene.