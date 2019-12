San Salvo, presentato il calendario del Natale dedicato alle famiglie

Ventisei eventi con la pista di pattinaggio, la casetta di Babbo Natale, la notte del fuyoco di San Tommaso, il canto della Pasquetta e la tombola umana caratterizzeranno il calendario predisposto dall’Amministrazione comunale di San Salvo a partire dal 7 dicembre per accompagnarci fino all’Epifania del 2020.

Questa mattina a presentarlo sono stati il sindaco Tiziana Magnacca e gli assessori alla Cultura Maria Travaglini e al Turismo e alle Attività Produttive Tonino Marcello . “Manifestazioni – ha detto il sindaco – che coinvolgeranno le famiglie nel segno della tradizione con un’attenzione particolare ai più piccoli per far vivere appieno la magia del Natale”.

Si comincia l’8 dicembre con la Fiera di Natale organizzata dalla Confcommercio di Chieti che verrà allestita in via Duca degli Abruzzi e via Istonia. Per le vie del centro con la street art e le farfalle luminose itineranti per accompagnarci alla settima mostra del concorso delle arti presepi ali (che resterà aperta sino al 5 gennaio quando ci sarà la premiazione) al concerto di Natale della Corale Worm Up nella chiesa di San Giuseppe.

Sabato 14 dicembre, per la gioia dei più piccoli e non solo, arriva “la Carrozza di Babbo Natale”, che trainata da un cavallo inviterà i bambini a salire e girare con Babbo Natale per le vie del centro.

Domenica 15 dicembre, per la prima volta in città, dopo oltre 300 comuni d’Italia che lo hanno già ospitato, arriva il Legnogiocando, attività culturale, intelligente e divertente con oltre 20 giochi in legno di una volta per il divertimento di tutta la famiglia.

Sabato 21 dicembre, grande attrazione con il Teatro di strada della Baracca dei Buffoni, compagnia premiata in diversi festival nazionali ed internazionali. Vivremo lo spettacolo poetico itinerante “Tra le nuvole”, omaggio al clown bianco, a Fellini e alle nuvole. Cinque nuvole rappresentate con ombrelli e veli indossati da altrettanti clown bianchi. Una performance davvero suggestiva che accompagna lo spettatore in un mondo incantato stupendolo con scenografie davvero originali.

Sabato 28 dicembre si terrà il tradizionale concerto gospel con uno dei cori più importanti del centro Italia, vincitore del primo premio nel 2017 per la categoria gospel al Festival internazionale del Marrucino di Chieti. Brani originali e canti tradizionali daranno vita a questo importante appuntamento che si terrà presso la chiesa San Giuseppe alle ore 21.

E poi festa del cioccolato (21 e 22 dicembre), il concerto dell’orchestra della scuola Salvo D’Acquisto (18 dicembre), l’esibizione dei Centro diurni per anziani con il coro “San Salvo in…canto” (12 dicembre), interessante l’iniziativa della parrocchia di San Salvo Marina con “Il Natale dei Talenti” (14 e 15 dicembre).