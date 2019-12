Settima edizione de “L’arte presepiale”: lavori entro il 6 dicembre

C’è ancora qualche giorno di tempo per gli appassionati del presepe per consegnare i loro manufatti per partecipare alla settima edizione de “L’arte presepiale” organizzato dagli Amici del Presepe di San Salvo che da quest’anno ha ricevuto il riconoscimento dall’Associazione nazionale italiana Amici del Presepe.

La data ultima utile è il 6 dicembre per consegnare i lavori, che verranno esposti a partire dall’8 dicembre, nei locali del Museo archeologico presso La Porta della Terra.

“Rinnovo anche quest’anno l’invito a miei concittadini – dichiara il sindaco Tiziana Magnacca – ad aderire al concorso-mostra. Lo ribadisco, un’occasione per riscoprire i valori della cristianità in uno dei suoi simboli più antichi che ci ha insegnato a tramandare San Francesco d’Assisi”.

Sono ammesse al concorso le miniature con superficie non superiore a un metro quadro e con qualsiasi forma, genere o materiale utilizzato.

“Il concorso – spiega l’assessore alla Cultura Maria Travaglini – prevede il voto di ogni visitatore che può esprimere la sua preferenza per contribuire a decretare il presepe vincente scelto dalla giuria popolare. Sono inoltre previsti, come ogni anno, tre premi segnalati dalla giuria tecnica. A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato”.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi all’Assessorato alla Cultura o ai seguenti recapiti telefonici: 347.0811951 o 347.1918013.