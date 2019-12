Presepe di Francesco Rana in dono alla città di San Salvo

In dono alla Città di San Salvo un artistico presepe. Per il terzo anno consecutivo Francesco Rana, vero cultore dell'arte presepiale, ha donato al sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca un presepe realizzato prendendo come spunto uno dei luoghi più caratteristici del centro cittadino.

Un sapiente lavoro artigianale nel segno della migliore tradizione presepista. Il sindaco ha ringraziato Rana per “aver ancora una volta saputo ben rappresentare la Natività e i suoi valori e il suo profondo messaggio pedagogico” per un'attività "che deve proseguire ed essere tramandato nel rispetto delle nostre tradizioni cristiane".

Il presepe resterà esposto per tutto il periodo natalizio nella stanza del sindaco.