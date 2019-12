La forte emozione di avvicinarsi al grande calcio

Lo Sporting Academy continua nella formazione dei propri cadetti; i ragazzi sono stati ospiti del Perugia Calcio ( società affiliata) per l’ingresso in campo nella partita, tenutasi domenica 1 dicembre al Curi, con il Pescara. L’ emozione di incontrare calciatori affermati è forte, il calcio in SerieB è ad altissimi livelli; prima il lungo viaggio verso il cuore dell’ Umbria con partenza alle ore 7 e la visita ad Assisi, poi all’ arrivo nello stadio dove il Dg perugino Mauro Lucarini li ha accompagnati negli spogliatoi e nel resto della struttura, l’ emozione ha sopraffatto qualsiasi sensazione di stanchezza. I loro occhi sgranati e pieni di gioia, hanno commosso gli Accompagnatori. Per lo staff dell’ Academy non c’è migliore soddisfazione di vedere la felicità dei ragazzi e dei loro genitori. Il Presidente Nicolino Cilli afferma: "lo Sporting San Salvo continuerà con questo tipo di attività, perché ritiene importante, nella formazione personale, esperienze di vita come queste; è utile confrontarsi con realtà più grandi ed importanti: è necessario per forgiare campioni di Vita e campioni di Sport.