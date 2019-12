Rappresentazione del presepe vivente a San Salvo, iniziano i preparativi

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Anche quest'anno a San Salvo ritorna il presepe vivente in piazza San Vitale. E' un bellissimo momento della nativita' di nostro Signore Gesu' Cristo. L'evento co nu involge l'intera cittadinanza di San Salvo e i ragazzi delle parrocchie di San Salvo che saranno coinvolti in prima persona vestiti a tema. L'evento e' a cura dell'assessore alla cultura Maria Travaglini, coadiuvata dalla Proloco e con il patrocinio del Comune di San Salvo.

Parteciperanno anche i bambini delle scuole elementari di ogni ordine e grado.Inoltre parteciperanno anche i giovanissimi della parrocchia di San Nicola. Mercoledi' sera si sono riuniti alle ore 17:45 presso la comunita' Alidoro di San Salvo per la prima riunione organizzativa a cui si aggiungeranno altre riunioni. L'evento e' curato anche dalla Proloco della citta' di San Salvo.La cittadinanza e' invitata a partecipare.