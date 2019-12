Via Ripalta, marciapiedi dissestati e spaccati dalle radici degli alberi

Un tratto di marciapiede vicino la scuola di via Ripalta è completamente dissestato, probabilmente a causa delle radici dell'albero che si diramano a ventaglio appena sotto la superficie dei marciapiedi ed emergono in vari punti sollevando e spaccando l’asfalto. Anche in altre zone della città le radici degli alberi creano dossi sui marciapiedi deformandoli e rendendoli pericolosi e quasi impraticabili per il transito dei pedoni, i quali hanno più volte segnalato la difficoltà di transito sia per le persone anziane che per i disabili e i bambini in passeggino.