Via Madonna delle Grazie senza asfalto e illuminazione, "Noi cittadini di serie C" FOTO

In via Madonna delle Grazie mancano asfalto, marciapiedi e illuminazione. E' la segnalazione di una nostra lettrice residente della zona che dice, "Non mi riferisco alla principale, quella col semaforo che percorrono tutti, ma alla piccola stradina parallela scendendo giù verso la zona industriale. È stata denominata Via Madonna delle Grazie perché fa parte di un unico comprensorio che parte da sopra ma noi qui sotto siamo cittadini di serie C. Mille promesse dal Comune ma mai niente di fatto. Siamo pieni di buche, fango d'inverno e polvere d'estate", continua.

"Siamo così da novembre 2016, prima i tempi burocratici del passaggio di proprietà dal costruttore al §Comune, da agosto 2017 è comunale e abbiamo ricevuto solo un mare di promesse, a gennaio 2019 un camion di breccia e arrivederci e grazie. Abbiamo fatto solleciti tramite pec, raccolte firme, niente da fare. Inoltre tra le due palazzine c'è una piccola area verde sistemata dal costruttore a fine lavori ma ora ovviamente è all'abbandono".