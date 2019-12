Nasce SanSalvo.info, il nuovo portale di informazione turistica della città

Nasce SanSalvo.info, sito informazione e promozione turistica del territorio. Una nuova sfida per la giornalista Antonia Schiavarelli e Monica Marinari, già presidente dell'associazione Lory a Colori onlus. "Le brutte notizie, si sa, vendono di più", spiega Schiavarelli, "Per anni mi sono occupata anche io di cronaca in testate giornalistiche locali ma a un certo punto ero stanca. Per questo ho deciso di cambiare strada e ho chiesto a Monica di accompagnarmi in questa nuova avventura fatta solo di belle notizie, positività e propositività", continua, "Faremo conoscere il nostro patrimonio storico, culturale e gastronomico e per rendere il territorio stesso consapevole di ciò che possiede".

Il sito è diviso in categorie: info su San Salvo, cosa vedere, cosa fare, guida pratica su dove mangiare, dove dormire, come muoversi, dove fare shopping, news ed eventi e galleria fotografica.

"Oltre a notizie utili sulla nostra comunità, non solo per i turisti ma anche per i residenti, è possibile trovare anche le storie delle persone che questa comunità la costituiscono", dice Marinari, "si avvia un nuovo percorso di narrazione del territorio, tutti possono fare proposte e dare consigli".

Alla presentazione è intervenuto anche Tonino Marcello, assessore al turismo e alle attività produttive del Comune, che ha evidenziato come il nuovo portale sia importante per la creazione di un'immagine positiva della città.