La cantautrice Lara Molino al fianco del poeta Franco Arminio 

In occasione delle giornate umanistiche organizzate dal Polo Liceale Pàntini-Pudente di Vasto, dal titolo: "Educare a Scuola: una sfida possibile - Per una educazione alla Bellezza", la cantautrice Lara Molino, incontrerà gli studenti e si esibirà con le sue canzoni in dialetto abruzzese, accompagnata dalla sua chitarra e dall'armonica a bocca.

Mercoledì, 11 dicembre, alle ore 11 circa, sarà al fianco del famoso poeta e "paesologo" Franco Arminio e curerà gli intermezzi musicali.

Un altro importante appuntamento, questo di Vasto, in cui la Molino è protagonista di eventi di grande spessore culturale; il 30 novembre scorso, lo ricordiamo, ha tenuto un concerto a Guardiagrele (CH), nell'ambito di "Leggere pagine", quarta Festa del Libro e dell'editoria. Continua, dunque, l’attività artistica di Lara Molino che in questo periodo oltre ad occuparsi di concerti e impegni come musicoterapista, è alle prese con nuove composizioni che faranno parte di un’opera teatrale che vedrà la luce nel 2020.