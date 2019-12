Giovedì 12 dicembre aperitivo al Museo con ricavato a favore dell'Oncologia Pediatrica

Giovedì 12 dicembre alle ore 18 aperitivo al Museo con ricavato a favore dell'Oncologia Pediatrica. L'iniziativa nasce dall'incontro dell'associazione Lory a Colori onlus e il Lions Club San Salvo che hanno a cuore e seguono la loro mission su un tema così delicato come quello dell'oncologia pediatrica. L'idea è quella di vedere ed esplorare il Parco Archeologico del Quadrilatero in altre vesti, grazie all’importante Patrocinio del Comune di San Salvo e dell’assessorato alla cultura, ascoltando le melodie del flauto traverso di Clara Silletta ed ascoltare le dolci rime di Marianna Della Penna. A tutti i partecipanti verrà dato un ticket che darà la possibilità di spostarsi dagli amici del DranK dove poter degustare le famose castagne di Nicola Bontempo, del buon pane di Michele Raspa profumato con olio novello e sorseggiare del vino novello di raffinate cantine presentate dal Drank.

Il ricavato, ad offerta libera, sarà devoluto per il progetto "Doniamo colore alla vita" che porterà ai piccoli principi e alle piccole principesse in cura nel reparto di oncologia pediatrica dell'Ospedale Santo Spirito di Pescara dei cappellini creati a mano da Habibi Art-Design.