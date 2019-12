Le associazioni devono sostituire gli enti pubblici?

Vi è una tendenza nel nostro Paese a delegare alle associazioni e al terzo settore la gestione di annosi problemi che la macchina (il pachiderma) pubblico probabilmente non può o non sa risolvere.

Anche il nostro Comune non fa eccezione giacché praticamente la totalità delle iniziative culturali e sociali sembra affidata al buon cuore dei cittadini poiché naturalmente per i settori cultura turismo ed eventi non ci sono soldi. Ci sono soldi però per il personale, per la manutenzione, per gli amici del sociale e naturalmente per il partito del mattone e del cemento.

Stamattina apprendo sui social che Biondo Tomeo, noto in città per il suo impegno a favore degli animali, lascia Amici di Poldo con queste parole:

"A fine mese finirà la mia avventura con Amici di Poldo

Un po' perché alcuni protocolli sulle adozioni (magari anche giusti) non li condivido e non li condividerò mai,un po' perché mi sono stancato delle segnalazioni quotidiane di cuccioli nati e da sistemare.

L'ultima telefonata di 10 minuti fa di una persona che neanche conosco che mi chiede di fare adottare 9 cuccioli.

Ora vi spiego come funziona:

Quando si trova un cucciolo o un randagio già adulto prima di portarlo al recinto che abbiamo in affitto bisogna portarlo dal veterinario per accertarsi che non abbia malattie infettive,bisogna vaccinarlo sverminarlo chipparlo e sterilizzato chiaramente pagando la prestazione di professionisti che giustamente devono essere ricompensati per il lavoro svolto,una volta affrontate queste spese bisogna attendere che qualcuno s'innamori di questo cane e spendere altri soldi per spedirlo a destinazione,tutto questo è a carico delle associazioni che sopravvivono grazie a piccole donazioni o alla vendita di gadget che acquistano quasi sempre gli stessi(non riceviamo alcun aiuto economico da amministrazione o enti varie sia chiaro)

Chi è stato aiutato quasi mai in seguito sarà sostenitore dell'associazione tanto gli stupidi siamo noi che dobbiamo combattere per sopravvivere.

Oltre il lato economico c'è chi tutti i giorni va a spalare la merda sotto acqua sole e vento( si anche i randagi fanno la cacca e ne fanno tanta perché spesso sono costretti a mangiare alimenti di scarsa qualità) anche quando è festa.

Loro sono le vere eroine che dedicano tanto tempo sacrificando spesso relazioni sociali pur di donare un minimo di dignità a questi cani sfortunati.

Continuerò cmq a raccogliere cibo per aiutarli e aiuterò anche chi si occupa randagi senza avere alcuna associazione.

Non chiamatemi più per segnalazioni di nessun genere e iniziate a prendervi le vostre responsabilità persone di merda

Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato fino ad oggi.

Grazie anche ai soci fondatori dell'associazione ,alle poldine, ai veterinari e ai nostri ganci che ci hanno fatto adottare circa 200 randagi in 2 anni.

Grazie Ennio D'Aston che hai creduto come me ad un progetto bellissimo da portare avanti ma che oggi dopo tanto tempo ho visto svanire non per colpa tua.

W amici di Poldo"

Biondo Tomeo naturalmente non c'entra nulla con le opinioni da me espresse sopra. Ah dimenticavo, quando si esprimono delle opinioni in questa Città la domanda che ti viene rivolta subito dopo non è inerente al tema ma è questa: ti candidi? No, non mi candido.