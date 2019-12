L'Avis di Vasto consegnerà borracce in alluminio agli alunni della "Paolucci"

Con la speranza che le nuove generazioni possano costituire un mondo più giusto e pulito e che la vita e' un dono, l'Avis Comunale di Vasto vuole contribuire a proseguire il progetto "Plastic Free" avviato dal comune di Vasto, con la consegna di borracce di alluminio ad impatto zero, per sensibilizzare i ragazzi ad una sostenibilita' ambientale attraverso un uso più corretto della plastica. I gadget sono stati personalizzati con il logo dell' Associazione per sensibilizzare al dono con la speranza che in un futuro possa trasformarsi nel desiderio di voler diventare un donatore di sangue "un piccolo gesto vale una vita"".

La consegna delle borracce verra' fatta agli alunni delle classi seconde e terze della scuola Secondaria di Primo grado "R.Paolucci" di Vasto,a partire dalle ore 09,00 del giorno 13 dicembre 2019,presso l'Aula Magna di detto istituto. La stessa iniziativa, su richiesta del Sindaco di Monteodorisio si ripetera' in quel comune il giorno 16 dicembre p.v. a partire dalle ore 09,00 presso la scuola secondaria di primo grado e dalle ore 10,30 presso la scuola primaria.