Monteferrante propone la cittadinanza per la Segre

Alla cortese attenzione

Sindaco della Città di San Salvo Avv. Tiziana Magnacca

Presidente del Consiglio Comunale Dott. Eugenio Spadano

Ieri Liliana Segre ha sfilato nella sua città, Milano, accompagnata da seicento sindaci, sindaci di destra e di sinistra, uniti negli ideali rappresentati dalla fascia tricolore, coscienti che la nostra Costituzione riconosce,nell’art. 3 che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sessuali e sociali.”

Affinchè l’Italia non sia divisa su questi valori è necessario condividere l’importanza degli stessi in tutte le città, senza distinzione politiche legate a contingenze amministrative.

Solo così i valori costituzionali verranno attestati come valori universali per tutto il popolo italiano.

La nostra città è da sempre città aperta e solidale, e fin dalla nascita della nostra Repubblica, ha incarnato i principi costituenti della nostra Patria.

E’ importante, oggi più che mai, che vengano riaffermati tali valori che lasceremo in eredità alle future generazioni, più delle opere che sapremo realizzare.

Per questo motivo è importante che anche questa città conferisca la cittadinanza onoraria a Liliana Segre.

Certo che il Sindaco e l’intero Consiglio Comunale sapranno dare corso a tale proposta, nello spirito di partecipazione che fa di ogni cittadino parte attiva della vita della comunità, porgo distinti saluti.

San Salvo, 11 dicembre 2019