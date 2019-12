Festival TERRA si racconta, sabato al Mattioli

FESTIVAL LA T.E.R.R.A. SI RACCONTA

14 Dicembre 2019

ISTITUTO DI ISTRUZIONE “R. MATTIOLI” via Montegrappa 69, 66050 San Salvo (CH)

Sabato 14 dicembre 2019presso l’aula magna IPSIA, Via Montegrappa 69, 66050 San Salvo

(CH) si svolgerà il Festival “La T.E.R.R.A. si racconta”. Il PROGETTO T.E.R.R.A. TALENTI

EMPOWERMENT RISORSE E RETE PER GLI ADOLESCENTI - SELEZIONATO DA IMPRESA

SOCIALE CON I BAMBINI NELL’AMBITO DEL FONDO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA’

EDUCATIVA - BANDO ADOLESCENZA 2016”, è finalizzato a prevenire le problematiche legate

alla dispersione scolastica e povertà educativa, attraverso contesti scolastici e di comunità nei

quali l’Associazione “Insieme Verso Nuovi Orizzonti” ne è capofila e opera con sedi proprie,

insieme ad un partenariato di ben 32 enti del terzo settore.

“T.E.R.R.A.” mette in rete 6 Regioni (LAZIO, CALABRIA, PUGLIA, ABRUZZO, TOSCANA e

LOMBARDIA), e 18 Istituti scolastici. Tutti i territori coinvolti sono attraversati da crisi e

trasformazioni socioeconomiche, strutturali e demografiche, con un sistema socio-educativo e

culturale che fatica a prevenire la dispersione scolastica. Il modello di intervento prevede la

realizzazione di 8 “Officine”: T.E.R.R.A. che progetta, T.E.R.R.A. che crea e ricorda, T.E.R.R.A.

che suona, T.E.R.R.A. che si muove, T.E.R.R.A. che emoziona, T.E.R.R.A. che incanta, T.E.R.R.A.

che stimola, T.E.R.R.A. che rielabora. Le Officine, saranno realmente luoghi e spazi di

sperimentazione per stimolare nei giovani il talento, le competenze, le capacità, la loro intelligenza

emotiva, la loro intraprendenza, fino al grande evento finale: il Festival annuale. Il progetto intende

sperimentare un modello di inclusione sociale e contrasto della povertà educativa con l’obbiettivo

di integrare la partecipazione attiva della cittadinanza alla solidarietà sociale. In Abruzzo si avvale

della cooperazione dell’associazione Parsifal, Irdi Destinazionearte, Associazione Il

Pentagramma, Compagnia di teatro sperimentale Renato Bevilacqua, Arte Mind Tradizione

e Cultura. Le classi che partecipanti sono: II A, IV A e B, V A e B Liceo Scientifico IID e VD

IPSIA. Per i genitori sono previsti spazi di counseling, sportelli di ascolto, formazione costante e

interazione con i loro figli in spazi di condivisione.