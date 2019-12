Neve e freddo in Abruzzo, Wwf: “Aiutiamo gli uccellini”

Da stamattina all'alba nevica sull'Abruzzo interno con un deciso calo delle temperature, sotto lo zero in molte località. Al momento non si registrano difficoltà alla circolazione sulle principali arterie Strada statale 5 e strada statale 17. Si ricorda che vige l'obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve installati. Dal Wwf qualche consiglio per alleviare le fatiche degli uccelli nel sopportare il freddo. "In questa stagione è il momento giusto per dare un aiuto ai nostri amici pennuti che tanto ci donano con la loro presenza e i loro gradevoli gorgheggi, migliorando la qualità della nostra vita quotidiana. Sistemare una mangiatoia in giardino, sul balcone o su un davanzale, oltre che rappresentare un valido e concreto aiuto per gli animali in difficoltà, ci permetterà di rilassarci praticando un comodo birdwatching casalingo, ci consentirà di saperne di più sugli uccelli che frequentano la nostra zona e ci darà l'occasione per scattare qualche bella foto". Una mangiatoia per uccellini costa pochissimo nei negozi specializzati, ma seguendo uno dei tanti tutorial è facile costruirla in casa anche con materiale recuperato. Cosa metterci all'interno? Basta anche la miscela di semi, di quella che si compra di solito per i canarini. Sfatate la classica mollica di pane: da evitare. Infine tenere pulite le mangiatoie per evitare che il cibo ammuffisca. Passeri, cince, cinciarelle, cinciallegre, merli, storni, pettirossi, tortore, fringuelli ma anche il picchio muratore e tantissime altre specie meno comuni vi ringrazieranno e vi faranno compagnia per un inverno un po' meno freddo, in armonia con la natura.