Tappi di metadone e scatole di subotex per l'"Albero della Recovery" al Ser.D di Vasto

Al Servizio dipendenze patologiche (Ser.D) di Vasto i pazienti hanno completato l'"Albero della Recovery".

Per realizzarlo sono stati utilizzati materiali da riciclo usati quotidianamente nell'unità operativa, come tappi di metadone, flaconcini di metadone per affidi, scatole di subotex.

«Sono stati momenti importanti di relazione e condivisione - spiegano gli operatori - che ci hanno consentito di sensibilizzare i pazienti anche al riciclo dei materiali e al rispetto dell'ambiente».