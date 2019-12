Comandante della Polizia Locale di San Salvo, Ernesto Grippo l'unico ammesso al bando

Ernesto Grippo unico ammesso al bando di concorso indetto dal Comune di San Salvo il 29 ottobre scorso per la copertura di un posto da comandante della Polizia Locale. Molto probabilmente, quindi, sarà Grippo a ricoprire l'incarico essendo il solo ad avere i requisiti necessari. Al bando sono pervenute in totale sei domande, cinque delle quali non idonee. Intanto, con decreto sindacale, a partire dal 4 settembre scorso, è l'agente Nicolino Cilli il responsabile della polizia municipale, nominato in seguito alla rinuncia all’incarico da comandante di Massimo Belli.

Grippo ha già diretto i comandi della Polizia Locale di Cesena, Pescara, L’Aquila e Vasto ed è stato a capo dell’ufficio di gabinetto del Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso. Ora il comando resta in attesa della nomina del sindaco Tiziana Magnacca.