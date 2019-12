San Salvo, il 14 e 15 dicembre la Carrozza di Babbo Natale e Legnogiocando

Il cartellone natalizio dell’Amministrazione comunale di San Salvo propone domani sabato 14 e domenica 15 dicembre due appuntamenti da non perdere dedicati ai bambini e alle famiglie che verranno ospitati nel centro cittadino.

Sabato alle ore 17.00 arriverà la tanto attesaCarrozza di Babbo Natale che girovagherà per le vie del centro portando allegria, mentre domenica per la prima volta in città, dopo oltre 300 comuni d’Italia che lo hanno già ospitato, arriva alle ore 16.30 “Legnogiocando”, attività culturale, intelligente e divertente con oltre 20 giochi in legno di una volta per il divertimento di tutta la famiglia.

Sempre sabato e domenica da non perdere a San Salvo Marina dalle ore 16.00 l’evento “Il Natale dei… talenti” presso la Parrocchia Resurrezione di Nostro Signore Gesù.