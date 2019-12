Amatori Sporting San Salvo, fiore all’occhiello della città

Visitando alcuni siti ufficiali della lega calcio regionale ho avuto modo di vedere la lista delle squadre che hanno ricevuto un riconoscimento per ''l'impegno allo Sport'' dal CONI abruzzese durante la festa dello sport tenutasi a Chieti nella Facoltà di Scienze Motorie, per l' anno 2019; tra questi gli Amatori Sporting San Salvo. Questi ragazzini SanSalvesi, anche se un po' cresciuti, hanno realizzato uno storico TRIPLETE riuscendo a vincere tutto quello che potevano nella stagione: Campione provinciale, titolo regionale e la Coppa Disciplina ( si aggiunge anche la coppa dell' Adriatico). Invito tutti gli sportivi della città a complimentarsi in qualche modo con questi Campioni Nostrani, e lo sport sansalvese a guardarsi nello specchio per vedere e riconoscere nell' occhiello quel fiore che altri vedono e riconoscono tale.

Forza Amatori Sporting San Salvo! Campioni di Sport e Campioni di Vita!