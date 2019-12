A proposito di cambi di casacche. Bella Italia, amate sponde...

Sempre a proposito dei cambi di casacca sembra che anche Mara Carfagna sia suggestionata dal nuovo partito di Renzi e propenda per una fusione di FI con quel partito. Peraltro tra i forzaitalioti sarebbero dissenzienti anche Polverini, Bendinelli, Silli e il nostro rappresentante Rotondi che alle ultime politiche ha voluto farci l’onore di candidarsi nel nostro territorio grazie anche al “consenso” degli avellinesi. Pur non avendolo mai votato fa specie vedere l’ex cavaliere perdere accoliti. Ma più ancora meraviglia la disinvoltura con la quale tanti nostri onorabili rappresentanti nazionali e periferici saltellano da un partito all’altro. Probabilmente saranno animati dal desiderio di fare meglio perché se così non fosse rimarrebbero attaccati al seno che li ha nutriti fino al giorno prima.

Come può questo paese augurarsi il meglio avendo rappresentanti di questa caratura? L’Europa sforna provvedimenti che spesso non ci avvantaggiano eppure i nostri governi sono costantemente impegnati a mettere insieme i troppi cocci. Spesso non ci riescono per cui penalizzati dalla fragilità interna che li rende ancor più incapaci di porre veti ne tanto meno di minacciarli accettano, come tradizionalmente hanno quasi sempre fatto, qualunque provvedimento purché a favore di una maggiore integrazione che ci affascina più di ogni altra cosa mentre gli altri paesi si mostrano favorevoli solo nella misura in cui i provvedimenti sono vantaggiosi per loro.

Bella Italia, amate sponde ….