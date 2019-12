Cordisco: San Salvo capofila dell’insicurezza

Duro il pensiero di Gianni Cordisco, segretario provinciale delPD, che attraverso i social diffonde questa nota:

"L’assessore al turismo di San Salvo, dove governa la lega e la destra, dice che se cerchi su Google la città escono solo fatti di cronaca. Questo dato ha preoccupato tutto il territorio. Una volta San salvo era capofila di servizi sociali, oggi diventa capofila di pericolo. Un fatto gravissimo. Penso che tutto il fronte anti sfacelo della città e del territorio dovrebbe intervenire unito. La lega parla di sicurezza e taglia ogni finanziamento su sanità, scuola, trasporti e non si occupa di lavoro. Quando c’era il centro sinistra al governo regionale il sindaco della città inaugurava ogni giorno qlc ora con la lega al governo regionale non può inaugurare alcuna opera perché non esistono nuovi investimenti in zona. Ecco la scarsità di spesa, il clima di parole pesanti e offese che anima la politica leghista locale, la mancanza di idee fanno si che i dati sono preoccupanti. L’assessore al turismo ha registrato grande turismo di tessere e cambi di casacca ma troppo poco promozione. Davvero un peccato sto declino della città"