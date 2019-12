Assemblea Diocesana al Salone Parrocchiale Paolo VI a San Salvo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Domenica subito dopo la Santa Messa serale alle ore 19:00 presso il Salone Parrocchiale Paolo VI di San Salvo si e' svolta l'assemblea per rieleggere il nuovo presidente e la consegna delle tessere di AC per l'anno associativo 2019/2020 benedette la sera dell'Immacolata Concezzione. Dopo il momento di preghiera c'e' stata la lettura di tutto quello che si e' svolto fino ad oggi nell'Azione Cattolica parrocchiale. E' stato un bellissimo momento di gioia e condivisione con tutta la parrocchia.

Il Salone era pieno di membri dell'Azione Cattolica.

All'assemblea ha preso parte anche il parroco don Beniamino Di Renzo e il presidente della diocesi parrocchiale. Subito dopo questo momento c'e' stata la consegna delle tessere a tutti i partecipanti e a tutti gli aderenti. Anch' esso e' stato un momento bello e gioioso per tutti i presenti. Infine c'e' stata la benedizione di don Beniamino e lo scioglimento dell'assemblea. I partecipanti poi si sono trattenuti anche per la cena in cui ognuno ha portato da mangiare e da bere.