Si riunisce oggi il consiglio comunale di San Salvo

Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, ha convocato il Consiglio comunale in seduta straordinaria per mercoledì 18 dicembre 2019alle ore 15.30 in prima convocazione ed eventuale seconda per giovedì 19 dicembre 2019 alle stessa ora.

Gli argomenti che verranno trattati nel corso della seduta:

1. Art. 64 Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - Approvazione verbali sedute precedenti;

2. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175: approvazione.

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comunesansalvo.it nella sezione Consiglio comunale in diretta.