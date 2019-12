Lega: Salvini in Abruzzo il 22 e 23 dicembre

Il leader della Lega, Matteo Salvini, tornerà in Abruzzo i prossimi 22 e 23 dicembre. Appuntamento al teatro auditorium "Supercinema" di Chieti, alle ore 21.00 del 22 dicembre, per un incontro pubblico aperto alla cittadinanza. Il 23 dicembre, invece, Salvini, a partire dalle 9.00 del mattino, dedicherà un'ora alla visita del tradizionale mercato del lunedì in via Pepe, a Pescara: anche qui incontrerà i cittadini durante la passeggiata. "Come promesso durante la campagna elettorale per le elezioni regionali che hanno visto trionfare il nostro partito - dice il coordinatore regionale della Lega, Luigi D'Eramo - Matteo Salvini torna in Abruzzo, tra la gente. Sarà un momento di incontro e confronto, un modo per rinnovare un legame solido con la nostra regione. Un'occasione per fare il punto dell'attività di governo in Regione, ma anche nelle amministrazioni locali a guida Lega. Insieme al nostro leader annunceremo alcuni nuovi ingressi e fisseremo i prossimi, imminenti, obiettivi, con un'attenzione particolare alle amministrative del 2020".