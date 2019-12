Nuovo sito web per l'Aeroporto d'Abruzzo

Sarà operativo già a partire dalle prossime ore il nuovo sito web dell’Aeroporto d’Abruzzo (www.abruzzoairport.it), presentato ufficialmente questa mattina a Pescara. Un passo in avanti per lo scalo abruzzese, che consentirà agli utenti di fruire al meglio delle informazioni su voli e servizi aeroportuali, promuovendo al tempo stesso la destinazione Abruzzo.

La presentazione ufficiale, questa mattina presso la sala stampa dell’Aeroporto d’Abruzzo, è stata affidata al Presidente della Saga Enrico Paolini, accanto all’Assessore Regionale al Turismo Mauro Febbo, il Direttore della Saga Luca Ciarlini ed il Cda Saga.

Tra le novità introdotte, oltre al fast - track, per evitare controlli e passare direttamente all'area partenze, anche la possibilità di consultare agevolmente il sito anche dagli smartphone.

“Siamo molto contenti di questo nuovo passo in avanti" ha commentato Paolini, ringraziando il Cda della Saga e tutto il personale delle varie categorie presenti presso lo scalo. Ricordando ai presenti i lavori di ammodernamento dell’aerostazione effettuati nell’ultimo anno, il Presidente della Saga ha sottolineato l’importanza del nuovo sito web che “ aumenta gli utenti – ha detto – grazie ad una informazione più veloce e fluida e ci aiuta a raggiungere gli obiettivi preposti, a cominciare dal milione di passeggeri. Obiettivo, sempre più vicino grazie anche all’approvazione in queste ultime ore da parte della Giunta Regionale, della delibera di stanziamento dei fondi Masterplan, oltre 16 milioni di euro, che ci consentiranno già nei prossimi mesi di partire con le progettazioni esecutive e le gare di appalto”.

Lavori che prevedono l’allungamento della pista, previsto per la fine del 2022, aprendo l’Aeroporto a voli intercontinentali di linea, oltre ad una serie di altri interventi previsti per il potenziamento dello scalo.

“Finalmente dopo anni sarà possibile raggiungere l’importante obiettivo di prolungamento della pista – ha commentato l’Assessore al Turismo della Regione Mauro Febbo - che per noi è di vitale importanza rispetto ad una strategia non solo di potenziamento dell’Aeroporto, prima infrastruttura in Abruzzo, ma anche di incentivazione del turismo. Grazie al lavoro che stiamo portando avanti in sinergia con la Saga, puntiamo entro fine mandato al raggiungimento del milione di passeggeri, in previsione anche del bando per nuovi voli, che speriamo di pubblicare entro fine anno”.

Sui voli intercontinentali, infine, il Presidente della saga Paolini ha ricordato che già la prossima settimana, il 27 dicembre, partirà direttamente da Pescara un volo per Abu-Dhabi per la Costa Crociere.

Il nuovo portale dell’Aeroporto d’Abruzzo, è stato realizzato da CID Software Studio Spa e la grafica curata dal web designer Giuseppe Volpi di Sinota.