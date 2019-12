"Pasta fresca Margherita" diventa attività storica

E' stata premiata questa mattina in municipio l'attività storica "Pasta fresca Margherita" di Evaristo Cilli e sua moglie. Un momento simbolicamente importante per la vita produttiva della città. A consegnare la targa il sindaco Tiziana Magnacca e l'assessore alle attività produttive Tonino Marcello. “Queste attività sono un patrimonio unico che deve essere un punto di riferimento per preservare le nostre tradizioni", ha affermato il sindaco Magnacca.

L'attività nata nel 1978 ha compiuto 40 anni. "Ringrazio i sansalvesi che hanno sempre riconosciuto il valore e la qualità dei miei prodotti", dice Evaristo Cilli, "Un grazie anche a mia moglie Margherita, a cui ho dedicato il nome del negozio, che è sempre stata fondamentale in qualsiasi scelta".