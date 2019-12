Avis San Salvo e Telethon insieme per la ricerca: raccolta fondi dal 20 al 22 dicembre

Anche quest'anno l'Avis Comunale di San Salvo risponde #presente all’iniziativa della Fondazione Telethon e partecipa all'iniziativa "Fammi un regalo".

“Raccogliere fondi a favore della ricerca sulle malattie genetiche rare è importante”, fa sapere il Presidente dell'Avis Comunale di San Salvo Amleto D'Aloisio, “e per questo da venerdì 20 dicembre dalle 17,00 in poi e per le intere giornate di sabato 21 e domenica 22 vi aspettiamo numerosi al Centro Commerciale Insieme per dare il vostro contributo. Ci sono persone che lottano e non si arrendono davanti a una malattia genetica rara. Non possiamolasciarle sole e l'Avis Comunale di San Salvo, da molti anni, abbraccia e sposa questa iniziativa. Acquistiamo tutti un cuore di cioccolato”, conclude il Presidente, “Sosteniamo la ricerca e regaliamo un sorriso e una speranza a chi è affetto da una malattia rara”.

L’Avis Comunale di San Salvo vi aspetta al Centro Commerciale Insieme da domani pomeriggio 20 dicembre fino a domenica 22.